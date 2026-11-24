Специалисты ВНИРО разработали специальную компьютерную программу, которая позволит повысить эффективность заградительных сетей и отбойников медуз в Азовском море. Об этом сообщили в Южном филиале института.

Испытания заградительных сетей начались в Азовском море в прошлом году. Цель — оградить пляжи и рыбацкие участки от нашествия медуз. Судя по предварительным оценкам, проект оказался успешным: заграждения помогли снизить концентрацию желетелых организмов в акватории, жизненно важной для человека. В то же время главы прибрежных городов высказали сомнения в эффективности подобных мер.

Поэтому было решено усовершенствовать противомедузную методику. Учёные создали цифровую программу, которая рассчитывает подходящие параметры установки растяжных сетей и отбойников медуз.

«Эта компьютерная программа позволяет определить оптимальную геометрию установки заграждающих сетей для максимально эффективного снижения негативного влияния медуз, забивающих орудия лова рыбы, с учётом конфигурации береговой линии, рельефа дна, параметров течения и характеристик ставного орудия лова», — пояснили в ростовском институте.

Нашествие студенистых беспозвоночных специалисты объясняют повышением солёности вод Азовского моря. В акватории скапливаются миллионы медуз. Они мешают отдыхающим и забивают неводы и другие промысловые орудия рыбаков.