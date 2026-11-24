В донском регионе продолжается предсезонная прививочная кампания. Как сообщили rostov.aif.ru в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ростовской области, по состоянию на 19 ноября в регионе против гриппа привито 32,1% населения.

По данным ведомства, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остаётся благополучной — превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в целом по области, ни в муниципальных образованиях.

На 47-й неделе 2026 года зафиксирован незначительный подъём заболеваемости на 4,0% по сравнению с 46-й неделей, однако эпидемиологическая обстановка остаётся контролируемой.

Специалисты рекомендуют жителям региона не откладывать вакцинацию и воспользоваться возможностью сделать прививку в рамках кампании.