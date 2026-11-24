В Ростовской области можно найти десятки объявлений о продаже животных. Наибольшей популярностью, ожидаемо, пользуются коты. Рассказываем, почему некоторые из них стоят миллионы рублей.

Бусильда за 50 миллионов

На сервисе объявлений размещено сообщение о продаже кошки по кличке Бусинка за 50 млн рублей. Автор объявления пишет, что кошку нашли на улице испуганную, pастepянную, явнo выбpoшeнную. Сейчас она ищет семью. Животное стерилизовано, а анализы на BИК и ВЛК — oтpицaтeльные. Отзывается чёрная красавица на клички Бусинка, Буся и Бусильда.



«Буся — миниатюрная кошь (2,7 кг). Вся „пышность“ от густой плюшевой шepcти. Возможно, у неё в роду были британцы. Характер у Бусильды идеальный! Любит внимание, но спокойно остаётся одна на время. Отвечает мурчаниями на ласку, гоняет игрушечных мышей. В общем, обнимательная сладкая булка!» — сказано в сообщении.



Кошку готовы бесплатно отдать ответственным людям в квартиру или дом без самовыгула. При этом одним из главных требований к будущему дому Бусинки является наличие сеток на окнах.



«Цена для привлечения внимания! Спасённые животные бесценны!» — говорится в объявлении.

Должен быть цветным

За 5 млн рублей в Ростове-на-Дону продают взрослого кота породы немецкий рекс.



«Кот чёрно-белый, а должен быть цветным. Единственный член семьи с паспортом ЕС. Невоспитанный, кусается. Торга нет», — пишет хозяин питомца.



На фото к объявлению запечатлен чёрно-белый кот, вальяжно раскинувшийся на диване. Животное стерилизовано, однако ветпаспорта у него нет. Возраст кота не указан.

Дом в придачу

За 3,5 млн рублей в посёлке Зимовники продают трёхцветную кошку с необычным приданым. Купивший животное новый хозяин получит целый дом. Судя по опубликованным в объявлении снимкам, в нём минимум две комнаты, кухня, прихожая и санузел. На фото можно разглядеть и «владелицу» приданого, симпатичную кошку-подростка, сладко спящую на кровати.

Леопольд в большой дом

В Азове за 350 тыс. рублей продают взрослого кота породы саванна золотистого окраса. В описании говорится, что питомца зовут Леопольд, он чистокровный представитель своей породы. Животному два года, а новым владельцем кота можно стать только при наличии большого дома с просторным вольером.



Леопольд обработан от паразитов и у него есть родословная. На снимках запечатлён довольно крупный кот, с раскрасом «под леопарда» и шикарными ушами. На одном из фото животное, встав на задние лапы, легко дотягивается до обеденного стола.

Отличная генетика за 250 тысяч

Самого дорого котёнка мейн-куна в Ростове-на-Дону продают за 250 тыс. рублей. Малыш родился в июне 2026 года. У него серебристый окрас.



«Породный котёнок c отличной генетикой. Участвовал в выставке — имeeт оценочные листы, подтверждающие соответствие стандартам породы. Вырос в любящей семье с детьми — абсолютно не боится людей, отлично ладит с малышами. Очень общительный и ласковый: любит внимание, с радостью будет сидеть рядом и мурлыкать. Подойдёт как для души (в качестве домашнего любимца), так и для племенной работы», — пишет нынешний владелец.



Кроме того, в объявлении сказано, что котёнок приучен к лотку, знает базовые правила поведения в доме, питается качественным кормом, все необходимые возрастные прививки сделаны.