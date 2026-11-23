Обращения граждан, организаций и органов власти о нарушениях фирмой такси обязательных требований теперь станут поводом для внеплановых проверок. Такую норму внесут в «Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области».

Внеплановую проверку проведёт региональное министерство транспорта, если в течение квартала к нему поступят два и более обращения — от граждан, организаций, органов госвласти или местного самоуправления — с признаками нарушения одним и тем же перевозчиком требований федерального закона № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ».

Изменения в положение о контроле планируют внести 23 ноября на заседании правительства Ростовской области.