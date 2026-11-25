Власти Ростовской области намерены добиться введения моратория на банкротство для сельхозпроизводителей, оказавшихся в тяжёлой ситуации. Из-за остановки судоходства и низких продаж зерна некоторые предприятия формально уже отвечают признакам банкротства. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь в ходе прямой линии.

Глава региона подчеркнул, что сейчас важно сделать всё, чтобы банки не забрали у аграриев землю и технику. Для поддержки сельхозпроизводителей правительство области работает с «Росагролизингом»: обсуждаются вопросы льготного лизинга и его продления с сохранением прежней ставки.

«В общем, в ручном режиме сопровождаем. Наша задача — вместе выжить и посеяться в этот тяжёлый, непростой период, когда у нас остановлено судоходство. Зерно продаётся очень мало, к сожалению», — отметил Юрий Слюсарь.

Несмотря на трудности, осенняя посевная кампания прошла успешно. Аграрии засеяли больше площадей по сравнению с прошлым годом. Губернатор выразил надежду, что весной при хорошей погоде удастся собрать достойный урожай.

Главной задачей на ближайшее время глава региона назвал решение проблемы логистики зерна.