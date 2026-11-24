Донские полицейские вместе с сотрудниками других ведомств задержали двух жителей Новочеркасска, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

В арендуемых гаражных боксах нашли 80 свёртков с наркотиками, зип-пакеты и электронные весы. По данным ведомства, мужчины 23 и 24 лет работали на наркомаркет.

«В октябре этого года фигуранты получили от неустановленного лица сведения о местонахождении тайника и забрали оттуда крупную партию наркотика», — пишет источник.

Злоумышленники расфасовали часть изъятого для распространения на территории Ростовской области. Противоправную деятельность пресекли правоохранители. Всего изъяли более 330 г наркотиков.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Их заключили под стражу.