Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан, сигнал о ДТП поступил по системе 112. Авария произошла утром 27 ноября на 728-м километре федеральной автомобильной дороги Р-217, недалеко от Хасавюрта - опрокинулся автобус, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону - Дербент.

В ГАИ Дагестана проинформировали, что по предварительной информации, ДТП случилось примерно в 04:40 на территории Новолакского района. Управляя автобусом 32-летний житель Дербента не справился с управлением и наехал на бетонные блоки, после чего машина опрокинулась.

В результате происшествия, по данным МЧС, пострадали два человека. Погибших нет. В ГАИ уточнили, что медпомощь потребовалась троим.

Как уточнил глава республики Федор Щукин, пострадавшим оказали помощь в ближайшем медицинском учреждении. К счастью, госпитализация никому не потребовалась - после осмотра людей отпустили домой. Экстренные службы оперативно прибыли на место и сразу занялись ликвидацией последствий аварии. Ситуация находится на личном контроле.

На снимках с места происшествия, опубликованных МЧС и ГАИ, видно, как пассажирский автобус «Ютон» лежит на боку на ночной трассе, а рядом работают спасатели.