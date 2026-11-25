Накануне Дня матери прошла встреча с журналистами, на которой министр труда и соцразвития Ростовской области Ирина Шувалова рассказала о внедрении национального проекта «Семья» в донском регионе.

Запущенный в 2025 году нацпроект предлагает более современные и результативные форматы помощи родителям. Базовые инструменты, такие как льготная семейная ипотека, материнский капитал и детские пособия, сохраняются, но к ним добавляются новые инициативы. В частности, с 2026 года семьи, воспитывающие двух и более детей, начали получать дополнительную ежегодную выплату.

На региональном уровне ключевым вектором остаётся стимулирование рождаемости. Важным нововведением этого года стал электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей, который выдаётся родителям новорождённых. Эта мера поддержки полностью финансируется из областной казны, на данные цели в бюджете предусмотрено порядка 350 млн рублей.

«Наша основная задача — чтобы любая семья чувствовала реальную заботу с первых минут жизни ребенка. Мероприятия нацпроекта работают во связке с региональным комплексом государственной программы „Социальная поддержка граждан“ и программы по повышению рождаемости», — отметила Ирина Шувалова.

Меняется и кадровый подход к работе с населением: с 1 ноября 2026 года в областных соцучреждениях появилась новая должность — специалист по сопровождению семей. В их обязанности входит раннее выявление кризисных ситуаций и помощь в налаживании детско-родительских отношений.

Традиционно к празднику в регионе приурочена серия торжественных мероприятий. Главным событием станет официальный приём для 50 многодетных матерей, среди которых в этом году отмечена и участница специальной военной операции. Параллельно с областным торжеством праздничные чествования пройдут во всех 55 муниципалитетах Ростовской области.