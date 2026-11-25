В Ростовской области стартует программа повышения квалификации «Стратегическое управление медицинской организацией. Школа главного врача». На базе Ростовского государственного медицинского университета лучшие специалисты отрасли пройдут конкурсный отбор и получат новые управленческие навыки.

Успешное завершение обучения и защита итогового проекта помогут медикам войти в резерв управленческих кадров системы здравоохранения региона.



«Школа главного врача – это шанс для талантливых специалистов проявить себя и получить действенные инструменты управления. Лучшие выпускники пополнят управленческий кадровый резерв, из которого мы будем назначать руководителей медицинских учреждений области», — комментирует министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.



Принять участие могут главные врачи, их заместители, руководители структурных подразделений и другие специалисты медицинских организаций. Кандидаты могут быть направлены работодателем или подать заявку самостоятельно. Первый этап включает два онлайн-теста на знание управленческих основ и аналитические способности. Затем экспертная комиссия оценит портфолио, эссе и управленческий потенциал каждого соискателя.



По окончании курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Индивидуальное портфолио каждого выпускника направят в комиссию Минздрава РФ для формирования федерального кадрового резерва руководителей здравоохранения.