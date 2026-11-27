Ростовской стоматологической клинике придётся заплатить примерно 1,7 млн рублей за некачественное лечение зубов пациентке, которой пришлось потом заново лечиться из-за непрофессиональных действий врачей. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Оказалось, стоматология в Ростове не провела как следует диагностику и санацию полости рта пациентки. Медики без оснований удалили нервные волокна, некачественно запломбировали корневые каналы 18 зубов. Кроме того - преждевременно установили протезы. Всё это привело к инфицированию и, как итог, к необходимости повторного лечения.

Суд первой инстанции взыскал с клиники 1 117 089 рублей материального ущерба и 558,5 тысячи рублей штрафа за отказ добровольно возместить вред потребителю. Ответчик подал апелляционную жалобу, но ее в итоге отклонили.

Ранее мы писали, что в Ремонтненском районе Ростовской области врача‑стоматолога подозревали в хищении бюджетных средств. Он вносил ложные данные в документы о проведении бесплатного зубопротезирования.