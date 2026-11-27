Следователи СУ СК России по Дагестану возбудили уголовное дело после того, как пассажирский автобус из Ростова перевернулся на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла ранним утром 27 ноября недалеко от Хасавюрта. Рейсовый автобус следовал из донской столице в Дербент, в салоне находились 28 человек. Обошлось без жертв: двоих пассажиров доставили в больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

Дело квалифицировали по части первой статьи 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По версии следствия, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся.