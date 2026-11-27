В день игры ФК «Ростов» и ФК «Краснодар» общественный транспорт в донской столице перейдёт на изменённую схему. Об этом сообщили в горадминистрации.

Встреча состоится 29 ноября в 15.15 мск на «Ростов-Арене». Чтобы болельщикам было удобнее добираться, маршруты автобусов № 1, 35, 42, 58, 78 и 83 в период с 13.45 до 18.15 мск удлинят до торгово-развлекательного комплекса «МЕГАМАГ».

Пассажиры смогут доехать до остановки «Аллея «Ростов-Арена» и в обратном направлении. Таким образом, те, кто поедет на стадион, смогут оставить машину у ТРК и добраться до арены на общественном транспорте, а после финального свистка — вернуться тем же путём.

Изменения затронут шесть маршрутов, которые проходят через этот район. Городские власти просят пассажиров заранее планировать поездки и учитывать корректировки в расписании.