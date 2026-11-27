В Октябрьском районе Ростова-на-Дону началась масштабная высадка деревьев в рамках программы создания зелёного каркаса города. На местах, где годами пустовали участки и росли аварийные деревья, вдоль тротуаров появляются новые саженцы. Работы ведутся на проспектах Ворошиловском и Будённовском.

На Будённовском проспекте, 97 уже высадили первые 10 платанов, в ближайшие дни высадят еще 11. Их высаживают вместо такого же коичества засохших лип, которые выкорчевали. Это лишь начало комплексной работы: всего на проспекте до конца года появится 113 деревьев. Чтобы зелёные насаждения радовали горожан в любой сезон и лучше прижились, совместно с ботанически садом ЮФУ подобраны подходящие для ростовского климата породы — клёны, катальпы, платаны и ели. Параллельно на проспекте Ворошиловском высадили 30 саженцев: 15 клёнов и 15 платанов.

Глава Ростова Александр Скрябин подчеркнул, что формирование зелёного каркаса — это приоритетная задача городского хозяйства.

«Это не просто вопрос эстетики, а забота о чистом воздухе, тени в знойные дни и, в конечном счёте, об уюте для каждого ростовчанина», — отметил градоначальник. Он добавил, что к работам подошли максимально ответственно: процесс идёт в тесном взаимодействии с учёными Ботанического сада ЮФУ.

«Древесный фонд города стареет. Очень много деревьев в Ростове дошли такой стадии, когда дерево погибает от старости. Эта стадия заканчивается полной гибелью дерева. В наших городах срок службы дерева около 40-60 лет. Соответственно, деревья, посаженные 40-60 лет назад, уже уходят. Где-то срок жизни можно продлить правильной обрезкой, уходными работами, но, если дерево уже погибло, есть признаки аварийности, его следует заменить. Июльской ураган показал. Насколько важно своевременно удалять аварийные деревья. Те, деревья, которые были повалены, они были либо умирающими, либо мертвыми. Поэтому мы предлагаем менять такие деревья. Как только дерево сбросило листовую пластинку, оно уже готов к пересадке. Оно находится в состоянии покоя. Сейчас — оптимальные условия для посадки деревьев. Грунт еще не замерз, в почве достаточно влаги. Поэтому питомники начинают копать саженцы, мы получаем посадочный материал», — пояснил руководитель экспертно-консультационного центра Ботанического сада ЮФУ Антон Папков.

Стоит отметить, что вопрос озеленения проспекта Будённовского ранее находился на особом контроле и у общественности. Местная жительница Анна Данилова подняла волну общественного резонанса, опубликовав в соцсетях видео о сносе деревьев. Но теперь она увидела, зачем это сделали. Наблюдая за высадкой молодых платанов, активистка констатировала: ситуация на проспекте меняется в лучшую сторону.

Особое внимание уделяется качеству посадочного материала. Заместитель директора управления ЖКХ Октябрьского района Арсен Григорян пояснил, что сейчас профильные специалисты проводят строгие замеры саженцев на соответствие условиям муниципального контракта и требованиям ГОСТа.

«Все деревья полностью соответствуют контрактным обязательствам и госстандартам по высоте и размеру кроны», — заверил замглавы района.

Он также прояснил вопрос гарантийных обязательств. Уход за новыми зелёными зонами будет осуществлять та же подрядная организация, которая поставила саженцы. Более того, подрядчик несёт полную материальную ответственность за приживаемость деревьев до 2028 года.

«Если по какой-либо причине деревья не приживутся, подрядная организация будет восстанавливать их за свой счёт и продолжать уход до полной приживаемости», — резюмировал Арсен Григорян.

Как добавил глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи, возраст саженцев составляет 7–10 лет, а высота превышает 4 метра.

Завершить работы на этом участке планируют в течение двух-трёх дней. Спикер подчеркнул, что озеленение остаётся одним из приоритетных направлений работы администрации, а в бюджет уже заложены средства на регулярный уход за новыми зелёными насаждениями.