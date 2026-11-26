Покупатели жилья в новостройках часто совершают серьёзную ошибку, оценивая будущую квартиру в отрыве от реальной инфраструктуры. О том, как распознать проблемный жилой комплекс и не потерять деньги, в беседе с rostov.aif.ru рассказала риелтор Любовь Пронина.

«Распространённая ошибка покупателей недвижимости — игнорирование состояния инфраструктуры при оценке объекта. Привлекательные макеты в офисах девелоперов часто создают иллюзию скорейшего появления парков, школ и торговых центров, однако на практике развитие территории может идти совершенно иначе. При выборе жилья в новостройке критически важно отслеживать реальные темпы освоения района», — отметила Любовь Пронина.

Эксперт подчеркнула, что главным «красным флагом» для покупателя должна стать ситуация, когда первые корпуса уже введены в эксплуатацию и заселены, а строительство следующих этапов и обещанных социальных объектов так и не начинается. Это прямой сигнал о возможных финансовых проблемах застройщика.

Существует риск банкротства компании и перепродажи участка новому инвестору, который может скорректировать изначальный проект. В результате на месте детского сада или сквера возникнет ещё один многоэтажный дом или парковочная зона.

«Если спустя 6–12 месяцев после сдачи первых домов инфраструктура так и не начала развиваться, от инвестиций в такой жилой комплекс лучше воздержаться», — резюмировала риелтор.