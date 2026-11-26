В Ростове продолжает активно развиваться и набирать обороты практика инициативного бюджетирования, которая кардинально меняет подход к формированию комфортной городской среды. Как сообщил глава города Александр Скрябин, в 2026 году в донской столице реализуется 48 инициативных проектов, общий объем финансирования которых составляет почти 135 миллионов рублей.

Эта внушительная сумма свидетельствует о серьезной поддержке народных инициатив. Глава Ростова не раз подчеркивал, что объединение усилий общества и власти позволяет не просто осваивать средства, а строить востребованные объекты, в которые жители вложили свои силы и время.

«Инициативное бюджетирование — это практика, при которой жители сами решают, что важнее для района: новая детская площадка, освещение или велодорожка. Дальше — голосование, отбор проектов и реализация», — прокомментировал Александр Скрябин.

Главной идеей этого механизма является понимание того, что по-настоящему качественных и устойчивых результатов можно достичь совместными усилиями. Когда власть предоставляет ресурсы и организационную поддержку, а жители предлагают идеи и осуществляют общественный контроль, городское пространство преображается гораздо быстрее и эффективнее.

Глава подчеркнул, что в рамках областного конкурса «Сделаем вместе» из 62 заявок победили 13 проектов — на общую сумму 51,3 млн рублей. Уже реализовано 12 из них.

Поясним, инициативное бюджетирование представляет собой прозрачную практику, при которой приоритетность тех или иных изменений для конкретного района решается на собраниях и путем открытого голосования. Именно жители сами определяют, что важнее для их повседневной жизни.

Среди уже реализованных инициатив шесть проектов относятся к сфере образования. Так, был проведен капитальный ремонт помещений и прилегающих территорий в школах №93, №3, №78, №96 и детском саду №137.

Также были приобретены современные уличные тренажеры, выполнен ремонт в библиотеке имени Н.А. Некрасова и на площадках МАУК «Дирекция парков». Спортивная инфраструктура также претерпела значительные изменения: для МБУ ДО «СШ номер двенадцать» и МБУ ДО «Гребной канал Дон» было закуплено новое оборудование, а на самом Гребном канале проведен капитальный ремонт спортплощадки.

Особое внимание было уделено социальной сфере. Приобретено специализированное оборудование для реабилитационного центра, который оказывает помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ.

Эффективность модели инициативного бюджетирования наглядно прослеживается и на примере отдельных муниципальных образований. Показательным стал опыт Ворошиловского района, где за последние годы при непосредственном участии жителей было реализовано более пятидесяти подобных проектов.