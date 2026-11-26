В Ростове местный картофель проигрывает в цене привозному. Об этом rostov.aif.ru рассказала продавец Центрального рынка Ростова-на-Дону Ангелина Жаморгачян.
Жители донской столицы все чаще экономят на продуктах. Чтобы окупить хранение и логистику, продавцы вынуждены устанавливать цену на донской овощ на уровне 70–75 рублей за килограмм. В то же время привозной из других регионов обходится покупателям дешевле — около 60 рублей. Покупатель видит разницу и выбирает то, что дешевле.
«Спрос упал почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Чтобы продать донской урожай, нам приходится снижать наценку до минимума. Работаем практически в ноль, лишь бы товар не залеживался на прилавке», — комментирует продавец Центрального рынка Ростова-на-Дону Ангелина Жаморгачян в беседе с rostov.aif.ru.
Вторая серьезная проблема кроется в погодных условиях. Летняя непогода не дала урожаю нормально вызреть. Местный картофель получился сухим, часто мелким и хранится гораздо хуже. Люди быстро замечают этот недостаток: берут овощ на пробу, а дома он начинает портиться. Кроме того, молодое поколение при выборе ориентируется на внешний вид, например, египетский картофель почти всегда выглядит более привлекательно, чем местный.
На рынке Ростова рассказали, почему местный картофель плохо продаётся
В Ростове местный картофель проигрывает в цене привозному. Об этом rostov.aif.ru рассказала продавец Центрального рынка Ростова-на-Дону Ангелина Жаморгачян.