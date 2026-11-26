В Ростове местный картофель проигрывает в цене привозному. Об этом rostov.aif.ru рассказала продавец Центрального рынка Ростова-на-Дону Ангелина Жаморгачян.



Жители донской столицы все чаще экономят на продуктах. Чтобы окупить хранение и логистику, продавцы вынуждены устанавливать цену на донской овощ на уровне 70–75 рублей за килограмм. В то же время привозной из других регионов обходится покупателям дешевле — около 60 рублей. Покупатель видит разницу и выбирает то, что дешевле.



«Спрос упал почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Чтобы продать донской урожай, нам приходится снижать наценку до минимума. Работаем практически в ноль, лишь бы товар не залеживался на прилавке», — комментирует продавец Центрального рынка Ростова-на-Дону Ангелина Жаморгачян в беседе с rostov.aif.ru.



Вторая серьезная проблема кроется в погодных условиях. Летняя непогода не дала урожаю нормально вызреть. Местный картофель получился сухим, часто мелким и хранится гораздо хуже. Люди быстро замечают этот недостаток: берут овощ на пробу, а дома он начинает портиться. Кроме того, молодое поколение при выборе ориентируется на внешний вид, например, египетский картофель почти всегда выглядит более привлекательно, чем местный.