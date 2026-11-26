Подведены итоги второго этапа конкурса «Добро звучит громче», главная цель которого — равитие социальной журналистики. По итогам отбора второго этапа грантовую поддержку получат 31 средство массовой информации. Общий объём выделенных средств составил 6,6 млн рублей. На рассмотрение независимого экспертного совета поступило около 100 заявок из 32 субъектов России.

География лауреатов охватывает территорию страны от Калининграда до Хабаровска. В число победителей вошли как региональные подразделения федеральных медиахолдингов, так и независимые местные издания, включая областные газеты, городские цифровые площадки и региональные телеканалы. В число победителей вошла редакция «АиФ-Ростов».

Ключевая задача конкурса — поддержка редакций, освещающих деятельность некоммерческих организаций, вовлечённых в проекты «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». Приоритетными направлениями для освещения остаются вопросы адресной помощи, работа благотворительных фондов и информирование аудитории о возможностях участия в социальных инициативах.

Оценка заявок осуществлялась независимым экспертным советом, в состав которого вошли представители общественного сектора, благотворительных организаций и коммуникационной сферы. При принятии решений учитывались профессионализм подачи материала, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и потенциал вовлечения аудитории в благотворительную деятельность.

Руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский отметил, что для финансового института поддержка социальной журналистики — инвестиция в доверие, необходимая для устойчивого развития благотворительности.

«Мы поддерживаем не отдельный информационный повод, а профессиональный подход к освещению благотворительности», — подчеркнул он.