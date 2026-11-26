О реальных рисках процедуры ЭКО и мифах вокруг гормональной стимуляции rostov.aif.ru рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Виктория Баринова.

«Если говорить о вреде ЭКО, современная медицина рассматривает его как относительно безопасную процедуру. Но как любое вмешательство, оно несёт риски, которые мы делим на краткосрочные и долгосрочные», — отмечает Виктория Баринова.

К краткосрочным рискам относятся синдром гиперстимуляции яичников, возможные гематомы при пункции и выраженный психологический стресс.

Долгосрочные последствия, особенно страх опухолей, вызывают у пациенток наибольшие опасения. Однако данные науки успокаивают.

Как рассказала Баринова, крупнейшее исследование 2026 года в JAMA (более 400 тыс. женщин) и Оксфордского университета 2025 года доказали: общая заболеваемость раком у женщин после ЭКО такая же, как в общей популяции.

При этом некоторые исследования фиксируют статистически значимое, хотя и небольшое, повышение риска отдельных видов рака: рак яичников, рак тела матки (эндометрия), рак (неинвазивный) молочной железы. Повышение риска наблюдалось только после инвазивных процедур.

«Важный нюанс: многие исследователи сходятся во мнении, что небольшой избыточный риск, связан не с самим ЭКО, а с основным диагнозом — бесплодием, эндометриозом или cиндром поликистозных яичников. Абсолютные цифры прироста ничтожно малы: несколько дополнительных случаев на 100 тыс. женщин. Они совершенно не перевешивают пользу и счастье от рождения желанного ребёнка» , — объясняет Баринова.