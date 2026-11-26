Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева приняла участие в двух важных мероприятиях, посвящённых развитию местного самоуправления в России и за рубежом. Оба форума проходили в Москве.



Первым событием стал Всероссийский форум-выставка «Большие решения малой Родины». В его рамках был представлен доклад о состоянии и перспективах местного самоуправления в стране за 2025–2026 годы, подготовленный на основе предложений российских муниципалитетов. На выставке были продемонстрированы около тысячи успешных практик из всех регионов России, охватывающих такие сферы, как благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, экология и взаимодействие с гражданами.

На этом форуме председатель городской Думы представила ростовский проект поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Проект включает образовательные программы для женщин, потерявших близких, программы социализации для подростков, а также систему наставничества, когда за каждой семьей погибшего бойца закреплен депутат. Как подчеркнула Лидия Александровна, забота о таких семьях является приоритетом для городского сообщества и депутатов.



Вопросы развития территорий в контексте международного сотрудничества обсуждались уже на Международном муниципальном форуме-2026, собравшем более тысячи представителей из 46 стран. Особое внимание было уделено тому, как культурное наследие, общественный диалог и местные инициативы могут стать инструментами развития. Как отметила Лидия Новосельцева, для Ростова, города с богатой историей, сохранение культурной идентичности и связи между поколениями не менее важно, чем развитие инфраструктуры.

Также на форуме обсуждалась роль женщин в муниципальном управлении, возможности для их лидерства, а также сотрудничество между городами как фактор экономического роста. Отдельной темой стало создание условий для активного долголетия, включая доступную городскую среду и поддержку социальной активности старшего поколения. Председатель городской Думы Ростова рассказала о системной работе, проводимой в донской столице в рамках программы «Старшее поколение», направленной на развитие центров активного долголетия и поддержку инициатив пожилых горожан.



Завершающая дискуссия форума была посвящена видению городов после 2030 года, когда истекает срок реализации Целей устойчивого развития ООН. Обсуждалось, может ли благополучие человека стать основой будущей городской политики и какую роль в этом процессе играет культура.



«Для Ростова эти вопросы имеют практическое значение: город выстраивает развитие инфраструктуры, социальной сферы и культурной среды, повышая качество жизни людей. Участие в форумах такого уровня позволяет обмениваться полезными практиками и применять их в своём городе. Здесь аккумулируется обширная база лучших управленческих практик, площадка соединяет опыт от Калининграда до Владивостока», — отметила Лидия Новосельцева, подводя итоги.