Увеличение МРОТ

Соответствующий документ входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, а со следующего года он вырастет на 6,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова, который назвал бюджет на 2027–2029 годы непростым.

При этом на ближайшие три года приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период показатель будут рассчитывать исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Согласно заключению комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, новый механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не опираться только на статистическую медианную заработную плату.

Закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Что это значит для жителей Ростовской области

Действие повышенного минимального размера оплаты труда в Ростовской области регулируется трехсторонним (региональным) соглашением между правительством региона, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей на 2026–2028 годы (документ подписан 27 ноября 2025 года).

Согласно документу, работодатели, на которых он распространяется, обязаны начислять сотрудникам за полный отработанный месяц не меньше 1,2 федерального МРОТ.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко сообщила «АиФ-Ростов», что сейчас эта планка составляет 32 511,60 рубля. С января она вырастет до 34 722 рублей, то есть прибавка составит 2 210,40 рубля до удержания НДФЛ.

Если сейчас сотрудник получает 33 000 рублей, с нового года ему должны будут добавить как минимум 1 722 рубля. Важно понимать: если зарплата уже выше нового минимума, автоматической прибавки не будет, так как индексация регулируется отдельно.

«При этом сверхурочная работа, работа в ночное время, выходные и праздничные дни оплачиваются сверх установленного минимума», — резюмировала эксперт.

Что будет с больничными

Повышение федерального МРОТ поднимет и нижнюю границу оплаты больничных листов. Доцент Финансового университета Елена Домбровская специально для «АиФ-Ростов» привела пример: если больничный рассчитывается по минимальной планке, за семь дней болезни в январе 2026 года начислили бы около 6 118 рублей, а в январе 2027-го — уже около 6 534 рублей. Прибавка составит примерно 416 рублей до налога. При этом для расчета важна дата открытия больничного: если он начался в декабре, применяется старый МРОТ.

«Повышение МРОТ заметнее всего ощутят те, кому больничный считают по минимуму. Для такого расчета в Ростовской области берут федеральный МРОТ. Он вырастет с 27 093 до 28 935 рублей. Областная планка в 34 722 рубля касается зарплаты у работодателей, на которых распространяется региональное соглашение», — пояснила Елена Домбровская.

Эффект для экономики и поддержка семей

Профессор Финансового университета, доктор экономических наук Сергей Толкачев подчеркивает: повышение МРОТ напрямую влияет на минимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет.

«Это положительно скажется на семьях с детьми и тех, кто временно не может работать из-за болезни», — пояснил спикер.

Кроме того, рост минимальной зарплаты стимулирует потребительский спрос.