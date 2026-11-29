На юге стран четыре самых масштабных лесных пожара минувшего пожароопасного сезона произошли на территории Ростовской и Волгоградской областей. Об этом заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО Юрий Морозов сообщил rostov.aif.ru.

По его данным, эти четыре возгорания заняли общую площадь 940 гектаров, что составляет 70% от площади всех лесных пожаров в макрорегионе. Крупнейший очаг площадью 448 гектаров был зафиксирован в Верхнедонском лесничестве Ростовской области. Ещё 221 гектар выгорел в Романовском и 79 гектаров — в Сальском лесничествах донского региона. В Волгоградской области огнём была затронута территория Серафимовичского лесничества площадью 192 гектара.

Юрий Морозов также отметил, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа лесных пожаров удалось не допустить. В целом возгорания были зарегистрированы лишь в пяти из 15 субъектов ЮФО и СКФО: в Республике Крым, Краснодарском крае, а также в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.

Общая статистика показывает, что количество пожаров в округе осталось на уровне прошлого года, однако площадь, пройденная огнём, сократилась на 776 гектаров, то есть почти в полтора раза. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в этих федеральных округах было зафиксировано 197 лесных пожаров, в том числе девять крупных.