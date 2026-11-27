Жильцы домов рядом с Береговой, 23А, выиграли кассацию: суд Северо-Кавказского округа оставил в силе прежние решения по скандальной стройке. Об этом рассказала в своих соцсетях депутат Гордумы Ростова Наталья Оськина.

История тянулась с 2022 года, когда Департамент архитектуры и градостроительства Ростова разрешил ООО «Парус» возвести «Деловой центр» — 12-метровое здание неподалёку от набережной. Проект возмутил соседей: площадка вплотную подходила к их дворам. Люди опасались пробок, нехватки парковок, перегрузки коммуникаций и риска для соседних построек.

Прокуратура проверила документы и нашла расхождения. Застройщик и ЕГРН указывали две охранные зоны теплотрассы, а эксперты — одну. Вызывало вопросы и расстояние от жилых домов до въезда с парковки: «Парус» называл чуть больше 12 метров при норме не меньше 15, специалисты же насчитали 16. В итоге разрешение на строительство отозвали.

Компания попробовала оспорить это в суде. В марте 2026 года Арбитражный суд Ростовской области отказал ей и подтвердил законность отзыва. Застройщик подал апелляцию — Пятнадцатый арбитражный суд сначала вернул её из-за ошибок в оформлении, после исправления принял, но в июне отклонил.

Тогда «Парус» пошёл дальше — в кассацию. Заседания прошли 5 и 26 ноября. Представитель компании настаивал: нарушений в проекте не было и нет. Однако суд выслушал всех участников и оставил решения первых двух инстанций без изменений.