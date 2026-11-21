21 ноября в Таганроге у дома № 234 по улице Александровской зафиксировали спил деревьев и складирование порубочных остатков. В МКУ «Благоустройство» отметили: это уже не первый подобный случай в городе.

Нарушение заметили специалисты службы во время мониторинга городских территорий. Чтобы выяснить, выдавалось ли разрешение на эти работы, в отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов направят запрос. После получения ответа примут соответствующие меры.

Напомним, ранее, 30 октября, специалисты уже фиксировали вырубку деревьев возле дома № 64 по улице Свободы.

«Разрешение на эти работы не выдавалось — в отношении лиц, проводивших вырубку, возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в «Благоустройстве».