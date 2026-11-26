В Ростовской области износ водопроводных сетей превысил 73 процента. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» ссылаясь на министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.



Хуже всего в регионе обстоят дела с водоснабжением, где степень износа достигла 73,9 процента, а заменить необходимо 47 процентов труб. На втором месте теплосети с износом 64,6 процента, а канализационные сети изношены на 60,4 процента. В этом году количество крупных нештатных ситуаций в коммунальной сфере региона снизилось на 41,3 процента. Мы реализуем 54 инвестиционные программы на общую сумму более 14 миллиардов рублей, чтобы планомерно обновлять изношенную инфраструктуру



С начала года по 16 ноября на объектах водоснабжения произошло 57 крупных аварий, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Однако в сфере теплоснабжения цифры остались практически на прежнем уровне — 17 нештатных ситуаций. Наибольшее количество дефектов на объектах коммунальной инфраструктуры выявляют в Ростове-на-Дону и Шахтах. В целом в замене нуждаются 45,5 процента от общей протяженности всех сетей региона.



На обновление инфраструктуры направлено более 10 миллиардов рублей в сфере водоснабжения и водоотведения и свыше четырех миллиардов рублей в сфере теплоснабжения. Работы в рамках модернизации уже ведут в восьми муниципалитетах, а на 2027–2028 годы запланирован капремонт сетей в Волгодонске, Гуково и Шахтах. К 2030 году власти планируют улучшить качество коммунальных услуг для 250 тысяч жителей, хотя точных цифр по снижению общего износа в ведомстве пока не называют.