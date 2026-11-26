В Таганроге вспоминают автора памятника Фаине Раневской Давида Бегалова. 26 ноября исполняется 75 лет со дня рождения скульптора Давида Бегалова. Об этом рассказала семья мастера в эксклюзивном интервью rostov.aif.ru.



Сын художника, архитектор Рубен Бегалов, признался, что изначально принял звонок редакции за розыгрыш. Его отец, Давид Рубенович, обожал внезапно набирать старых друзей, чтобы вместе посмеяться.



Настоящей мастерской для скульптора служил их собственный дом, где в старой чугунной ванне размачивалась глина. За маской весельчака скрывался тревожный творец, который почти никогда не был доволен итогом своей работы. Памятник актрисе в Таганроге быстро обрел народную любовь, однако вандалы начали стирать фигуре нос и отламывать зонтик.



«Когда он делал ее с зонтиком, я говорила, что его так и оторвут. Но композиция получилась узнаваемой. Варварство и есть варварство», — комментирует вдова мастера Светлана Бегалова в беседе с rostov.aif.ru.



Подробности в нашем материале Зонтик Раневской. Как скульптор Бегалов создавал свои бронзовые шедевры.