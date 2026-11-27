С 16 декабря 2026 года по 2 марта 2027 года в центре Ростова-на-Дону введут ограничения движения для автомобилистов. Изменения затронут Буденновский проспект и несколько прилегающих улиц.

Как сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, на протяжении всех трех месяцев будет ограничено движение по западной стороне проспекта Буденновский на участке от улицы Большая Садовая до улицы Станиславского.

Кроме того, с 16 декабря по 2 марта ежедневно с 22:00 до 05:00 проехать будет нельзя по ряду участков:

— по крайней правой полосе в восточном направлении по улице Большая Садовая (от дома № 23 до Буденновского);

— по улице Социалистической (от дома № 57/26 до Буденновского);

— по улице Серафимовича (от Буденновского до дома № 46).

Также на время ремонта на улице Серафимовича (от Буденновского до дома № 57/26 по Социалистической) запретят остановку и стоянку автомобилей. Из-за этого на парковке будут не доступны два обычных машино-места и одно, предназначенное для инвалидов.

Помимо этого, с 19 декабря изменится схема организации дорожного движения на улице Суворова. В районе дома № 103/45 с северной стороны запретят остановку и стоянку. Там установят табличку о возможной эвакуации машин.