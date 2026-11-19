Более 100 учащихся 9–11 классов приняли участие в профориентационной акции «Ночь на заводе», которая прошла на предприятии «Ростсельмаш». Об этом проинформировали в правительстве Ростовской области.

В ходе мероприятия школьники познакомились с работой цехов, пообщались с профильными специалистами и попробовали решить практические задачи, характерные для инженерных и рабочих профессий.

Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев подчеркнул, что акция в рамках проекта «Билет в будущее» даёт возможность не только увидеть презентационную сторону профессии, но и познакомиться с её повседневными реалиями — включая требования к специалистам и варианты карьерного роста.

В регионе продолжается масштабная профориентационная работа: с 19 по 28 ноября в учебных заведениях Дона пройдёт Ярмарка профессий. В программу вошли экскурсии на предприятия, Дни открытых дверей в вузах, консультации с преподавателями, тематические игры и тренинги, встречи с экспертами, а также профессиональные пробы и другие активности.