По данным Росстата, средняя стоимость бензина в Ростовской области немного выросла: если с 3 по 9 ноября она составляла 78,82 рубля за литр, то в период с 10 по 16 ноября — 78,85 рубля.

Динамика цен по отдельным видам топлива на 16 ноября 2026 года выглядит так:

АИ‑92 — 73,64 рубля (рост с 73,51 рубля на 9 ноября);

АИ‑95 — 81,29 рубля (небольшое снижение с 81,34 рубля);

АИ‑98 и выше — 111,49 рубля (цена осталась на прежнем уровне);

дизельное топливо — 78,27 рубля (увеличение с 77,64 рубля).

В масштабах Южного федерального округа средняя цена на бензин на 16 ноября достигла 80,08 рубля, на дизельное топливо — 85,19 рубля. В целом по России показатели составили 74,15 рубля за бензин и 87,09 рубля за дизель.