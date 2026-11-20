Ростовский гроссмейстер помог сборной РФ выиграть чемпионат Азии. В Абу-Даби завершился командный чемпионат Азии по шахматам.



Мужская сборная России прошла весь турнир без единого поражения. В заключительном туре отечественные спортсмены разгромили вторую сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом четыре-ноль.



Уроженец Дона Андрей Есипенко выступал белыми фигурами и принес команде последнюю победу в решающем матче. По итогам всех встреч россияне набрали 16 очков, одержав 7 побед и завершив два поединка вничью.



Серебряные и бронзовые медали достались национальным командам Индии и Китая. Соперники набрали по 15 очков и уступили российской сборной всего один балл.