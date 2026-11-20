20 ноября, накануне Дня налогового работника РФ, в УФНС по Ростовской области состоялось расширенное заседание коллегии под руководством руководителя управления Алексея Могилы.

В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Господарёв, первый заместитель председателя регионального Заксобрания Андрей Харченко, главный федеральный инспектор по Ростовской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Павел Гречко, а также представители межрайонных инспекций.

За десять месяцев 2026 года в региональный бюджет направлено 296 млрд рублей, что на 23,7 млрд рублей (8,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря межведомственному взаимодействию изменено региональное налоговое законодательство. Так, на территории донского региона введены: налог на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»; пониженная ставка налога на прибыль для малых технологических компаний.

Первый замгубернатора поблагодарил коллег за участие в совместной работе, в том числе в части легализации неформальной занятости, муниципального земельного контроля, «обеления» мест розничной торговли, работы с регистрацией на территории области застройщиков жилья.

«2026 год — очень сложный для бюджета, для экономики в целом. Вместе с тем у нас обеспечены параметры бюджетов всех уровней и сохранены положительные темпы роста поступлений. А за этим цифрами — тяжёлый труд профессионалов, большое спасибо вам за это! Сотрудники УФНС Ростовской области не просто обеспечивают финансовую стабильность, но задают высокие стандарты цифровых государственных услуг, способствуют укреплению социально-экономического потенциала региона и страны в целом», — отметил Алексей Господарёв.

По поручению губернатора Юрия Слюсаря лучшие сотрудники управления были отмечены областными наградами.