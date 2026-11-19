Автовладельцам Ростовской области рекомендуют до 1 декабря сменить летние шины на зимние. С началом календарной зимы эксплуатация автомобиля на резине, не соответствующей сезону, будет расцениваться как нарушение требований к техническому состоянию транспортного средства. За это водителю могут вынести предупреждение либо назначить штраф — 500 рублей.

Требование об использовании зимних шин закреплено в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств». Согласно документу, в течение трёх зимних месяцев — декабря, января и февраля — легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт должны быть укомплектованы зимней резиной. Правило действует на всей территории Ростовской области — в том числе когда температура остаётся плюсовой, а на дорогах нет снега.

Важное условие: зимние шины должны быть установлены на всех четырёх колёсах. Монтаж такой резины только на ведущей оси не допускается.

Ответственность за нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. При этом не обязательно выбирать шипованные покрышки: подойдут и нешипованные, если они отвечают требованиям регламента и имеют нужную маркировку.

Ещё один значимый параметр — состояние протектора. Для зимних шин, рассчитанных на езду по обледеневшим или заснеженным дорогам, остаточная глубина рисунка должна превышать 4 миллиметра. При меньшем значении использовать такие покрышки нельзя.