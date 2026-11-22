Как сообщает пресс- служба ГУ МЧС России по Ростовской области, неисправный дымоход в частных домах может стать причиной возникновения пожара.

Так, в станице Селивановской в частном доме на улице Октябрьской из-за неисправности трубы дымохода вечером 17 ноября 2026 года загорелся частный дом. ЧП произошло, когда никого не было дома. Возгорание заметила соседка. Пламя на 64 квадратных метрах потушили сотрудники МЧС России и добровольцы. Потребовалось десять специалистов и две спецмашины.

По такой же причине в посёлке Зеленолугском на улице Советской днём 18 ноября 2026 года загорелась баня. Дым под кровлей бани заметила хозяйка, сразу же вызвав огнеборцев. Пламя на 18 квадратных метрах потушили семь специалистов с помощью двух единиц техники. Никто к счастью, не пострадал.