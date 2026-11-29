В донской столице стартовал монтаж городской ёлки, которую традиционно разместят возле парка имени Максима Горького. Рядом с ней устанавливают привычные для горожан световые конструкции, включая праздничную арку. Кроме того, новогоднее дерево уже начали монтировать напротив здания правительства Ростовской области.

Подготовка города к праздникам стала одной из ключевых тем недавнего совещания под руководством главы города Александра Скрябина. Градоначальник поручил завершить монтаж всего праздничного оформления на улицах до 5 декабря.

Особое внимание на встрече уделили санитарному состоянию города. Александр Скрябин подчеркнул, что новогодняя атмосфера невозможна без чистоты, и поставил перед главами районов и департаментом ЖКХ задачу обеспечить качественную и бесперебойную уборку улиц в праздничные дни.