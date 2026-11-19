Транспортные компании Ростова направили в городской департамент транспорта предложение о пересмотре действующих тарифов на проезд. Обращение было передано в ходе совещания в Центре ИТС — в мероприятии участвовали директор департамента Александр Лисичкин и представители перевозчиков. Информацию подтвердили в администрации города.

Как пояснил представитель одной из транспортных компаний, в текущем тарифе учтена стоимость топлива из расчёта 65 рублей за литр, хотя сейчас закупочная цена в среднем достигает 88 рублей. При этом тарифы были утверждены ещё 25 декабря прошлого года и фактически опираются на экономические показатели 2024 года.

В числе ключевых факторов роста себестоимости перевозок перевозчики называют не только удорожание топлива, но и повышение тарифов на жилищно‑коммунальные услуги, индексацию зарплат водителей и механиков, а также рост цен на запчасти и обслуживание автопарка.

Сейчас экономические службы администрации Ростова займутся расчётом обоснованного уровня тарифа. Конкретные параметры возможного повышения стоимости проезда пока не озвучиваются.