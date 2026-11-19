Проект строительства предприятия по выпуску изделий из минеральной ваты в Красном Сулине (Ростовская область) успешно прошёл негосударственную экспертизу. Данные об этом размещены в Едином реестре заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает ООО «Завод Техно». Речь идёт о второй очереди производственного комплекса — на площадке планируют выпускать теплоизоляционные материалы из каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Реализация проекта намечена на 2026 год.

Объём инвестиций в расширение производства оценивается в 12,2 млрд рублей.