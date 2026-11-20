В Орловском районе Ростовской области зафиксировали нарушение при использовании пестицида на посевах озимой пшеницы — о ситуации рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, препарат «Кайен» разрешён для обработки мягкой озимой пшеницы, но в строго определённой дозировке — 0,025–0,035 кг/га. В ходе мониторинга данных в системе «Сатурн» выяснилось, что индивидуальный предприниматель применил средство в дозировке 1 кг/га — это существенно выше допустимых значений.

Предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему рекомендовано строго соблюдать установленные регламенты при ведении сельхоздеятельности.