Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за проезд без билета в трамваях, троллейбусах и автобусах. Информация об этом размещена на официальном сайте парламента региона.

В Ростове‑на‑Дону уже действует установленный порядок оплаты: пассажиры заходят в транспорт через переднюю дверь и рассчитываются с водителем. Однако в других крупных городах области — Новочеркасске, Таганроге, Азове, Шахтах — такой практики нет. Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко, проблема безбилетного проезда для этих муниципалитетов остаётся особенно острой.

Парламентарии признают, что документ требует доработки, поэтому пока он утверждён только в первом чтении.