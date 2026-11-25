Губернатор Слюсарь в ходе прямой линии рассказал, что ждёт Ростовский ипподром.



Вопрос о застройке Ростовского ипподрома жилищными комплексами снят окончательно. Благодаря позиции прокуратуры и Генеральной прокуратуры РФ участку возвращён изначальный вид разрешённого использования. Теперь на территории старейшего ипподрома региона никакого строительства домов не планируется — вместо этого будет реализована масштабная программа развития объекта.



«Мы хотим построить конкур, обязательно развивать детский конный спорт и иппотерапию, которая очень важна для детей с различными особенностями здоровья. Ипподром должен оставаться нашим спортивным, культурным и развлекательным объектом, каким он был все эти десятилетия», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.



Первые осенние скачки уже показали огромный интерес горожан — трибуны не смогли вместить всех желающих. Следующие соревнования запланированы на апрель, их будут проводить на регулярной основе. Сейчас ипподром передан в АО «Российские ипподомы», что позволит развивать инфраструктуру совместно с федеральным центром. Губернатор также поделился впечатлениями от посещения московского ипподрома, ряд решений которого планируется позаимствовать для донской столицы.



«Оставить ипподром, сохранить наш знаковый объект — это дань уважения ростовчанам, нашему духу и всей той истории, которой мы дорожим и за которую должны бороться», — подчеркнул Юрий Слюсарь.