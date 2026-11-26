«Ростелеком» с начала 2026 года в рамках собственной инвестиционной программы построил оптическую инфраструктуру для 101 населенного пункта Ростовской области. Доступ к современным цифровым услугам получили 20 тысяч семей, проживающих в частном секторе Волгодонска, Сальска и Шахт, а также в хуторах и поселках 38 районов области.

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания смещает фокус инвестиций в сторону сельских территорий, чтобы стереть технологический разрыв между мегаполисами и глубинкой. Сегодня частный сектор — это огромный запрос на технологии. Заходя в небольшой хутор или поселок, мы сразу закладываем мощность на годы вперед и даем людям базу: качественный интернет, который потянет и умный дом, и современные медицинские сервисы, и онлайн-обучение, и госуслуги, и электронную коммерцию».

Для охвата новых территорий инженеры «Ростелекома» проложили около 500 километров оптического кабеля. Технология GPON, которая применяется при строительстве, предусматривает проведение линии непосредственно в жилье абонента. Такой подход гарантирует стабильность соединения и высокую скорость передачи данных — до 1 Гбит/с. Это позволяет комфортно пользоваться онлайн-сервисами, работать удаленно и смотреть видео в высоком качестве. При этом по одному каналу связи жители могут одновременно подключать интернет, телевидение и систему видеонаблюдения.

Владимир Казанцев, житель села Новониколаевка Матвеево-Курганского района: «До прихода „Ростелекома“ интернет был скорее условным, чем рабочим. Сын пошел в первый класс, и для него мы подключили образовательную платформу „Лицей“, жена смотрит кино в 4K-формате, а я не беспокоюсь о качестве связи во время видеозвонков родителям в Мурманск. Приятно, что теперь все гаджеты в доме работают одновременно и без сбоев».

«Ростелеком» предлагает гибкие тарифы с возможностью выбора скорости и комплекта услуг. Для тех, кто решил подключиться к сети провайдера, действует акция «Тест-драйв»: в течение 30 дней можно без абонентской платы оценить качество домашнего интернета, мобильной связи, видеонаблюдения и онлайн-кинотеатра Wink. С марта 2026 года сервисы доступны для тестирования на роутерах с поддержкой Wi-Fi 6, обеспечивающих стабильный сигнал даже при высокой нагрузке.

В настоящее время оптическая инфраструктура «Ростелекома» охватывает около 73% домохозяйств Ростовской области. Работа по устранению цифрового неравенства продолжается: до конца текущего года компания планирует охватить еще 25 населенных пунктов, предоставив доступ к современным технологиям более чем четырем тысячам семей.

Подробную информацию о тарифах и условиях подключения сервисов «Ростелекома» можно получить на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

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