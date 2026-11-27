В 2027 году в России, в том числе и в Ростовской области, могут вступить в силу нововведения, которые коснутся исключительно накопительной части пенсии. Страховые, государственные и социальные выплаты останутся без изменений. Средства, сформированные гражданами до введения моратория в 2014 году, планируется передать в единую программу долгосрочных сбережений.



Главная особенность новой системы заключается в возможности досрочного получения этих денег. Граждане смогут забрать накопления до наступления пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), если с момента перевода средств прошло 15 лет и возникла особая жизненная ситуация, например, дорогостоящее лечение или потеря кормильца.



При этом общий возраст выхода на заслуженный отдых не меняется: к 2028 году он окончательно зафиксируется на отметке 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.



«Изменения затронут только накопительную часть пенсии. Гражданам предоставят возможность получить эти средства досрочно при возникновении особых жизненных ситуаций, а также самостоятельно выбрать форму выплаты: пожизненную или срочную периодическую», — комментирует юрист Антон Габович.