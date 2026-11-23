Один из мифов, что дети после ЭКО рождаются слабыми. Акушер-гинеколог, кандат медицинских наук Виктория Баринова рассказала rostov.aif.ru, что это утверждение скорее устаревший стереотип, чем актуальная реальность.

«Современные исследования показывают, что в большинстве случаев здоровье и развитие таких детей не отличается от сверстников, зачатых естественным путем», — отметила Баринова.

Но, по её словам, миф возник не на пустом месте, и у него есть несколько конкретных причин.

«Первое — это возраст родителей. В протоколы ЭКО вступают люди старшей возрастной группы. Соответственно, с более высокой заболеваемостью. Второе — сам факт ЭКО не устраняет причин, которые привели к бесплодию, а зачастую это эндокринные, метаболические, воспалительные заболевания. Если беременность наступила в результате ЭКО и, особенно, если был перенесен один эмбрион, риски для здоровья ребенка в основном связаны не с самой процедурой, а с факторами, которые её окружают (возраст родителей, причины бесплодия)», — отметила врач.

Она добавила, что в большинстве случаев дети после ЭКО рождаются здоровыми и развиваются нормально.