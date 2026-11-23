Фестиваль «Зелёный код», впервые прошедший в донской столице в 2026 году, удостоен золотого диплома XVII Национальной премии России по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучшее ландшафтное событие года». Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своём МАХ-канале.

На конкурс было представлено более 150 проектов со всей страны. Победа южной столицы стала результатом межведомственного взаимодействия администрации города, ассоциации АЛАДОН, управления культуры города, департамента жилищно-коммунального хозяйства и районных администраций. В дни проведения премии в Москве Ростовскую область представлял президент ассоциации АЛАДОН Антон Папков.

«Экспертное жюри особо отметило инженерную и дизайнерскую составляющую фестиваля — модульные сады и цветочные арт-объекты», — отметил Александр Скрябин.

Благодаря реализованной оригинальной концепции удалось возобновить озеленение там, где посадка растений в открытый грунт технически невозможна. Высокую оценку комиссии получила и событийная программа фестиваля: от экологических экскурсий и мастер-классов до тематических ярмарок.

Помимо конкурсной части, в столице прошли рабочие встречи, посвящённые формированию деловой программы второго фестиваля «Зелёный код». Его проведение намечено на 2027 год и будет приурочено к столетию Ботанического сада ЮФУ.

Напомним, первый фестиваль ландшафтного искусства «Зелёный код» проходил в донской столице в августе и сентябре этого года. Гости фестиваля смогли принять участие в серии творческих и экологических мастерских по фигурной стрижке хвойников, созданию флористического букета, композиций из стабилизированного мха и флорариума. На выходных на территории парка культуры и отдыха «Левобережный», который стал основной площадкой мероприятия, работала ярмарка растений и сопутствующих товаров. Арт-композиции, созданные участниками фестиваля, появились в разных районах Ростова.

«Городские выставочные модули и арт-композиции, созданные талантом озеленителей и архитекторов, уже стали главными точками притяжения. В парках культуры и отдыха, Ростовском зоопарке гостей встречают цветочные, яркие и декоративные фотозоны», — рассказал тогда Александр Скрябин.

Он добавил, что власти южной столицы совместно с ландшафтными дизайнерами и бизнес-сообществом стараются создавать комфортную среду, чтобы каждый житель чувствовал заботу о своём районе.