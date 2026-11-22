Как сообщили в Астрономической обсерватории Центрального парка культуры и отдыха имени М.Горького Ростова, у жителей донского региона появилась прекрасная возможность увидеть планету Уран невооружённым глазом 25 ноября 2026 года.

Уточняется, что именно в этот день седьмая планета от Солнца Уран окажется в противостоянии с нашим светилом. Это создаёт идеальные условия для её изучения с Земли, если небо будет безоблачным.

Донским любителям космоса для комфортного наблюдения лучше всего вооружиться мощным биноклем или оптическим прибором, наведя его на созвездие Тельца.

Для того, чтобы отчётливо рассмотреть крошечный сине-зелёный диск планеты, понадобится телескоп с диаметром объектива не менее 150 миллиметров.