В минувшие выходные в регионе произошло три пожара в легковых автомобилях, в одном из инцидентов пострадал человек.



Первое происшествие случилось 21 ноября в городе Гукове на улице Больничной. В моторном отсеке машины ВАЗ-2112 возник огонь на площади два квадратных метра. Возгорание ликвидировали 5 спасателей с помощью одной единицы спецтехники.

Днем 22 ноября в Новочеркасске на улице Поворотной загорелся еще один автомобиль Lada. Огонь охватил 5 квадратных метров. В результате происшествия водитель получил ожоги лица и шеи.



Третий случай зафиксирован в поселке Зимовники на улице Дзержинского, где также загорелся ВАЗ-2112. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, на месте работали два пожарных расчета.



Причины всех возгораний и размер ущерба сейчас устанавливают дознаватели. В ведомстве призвали автовладельцев регулярно проверять исправность огнетушителей в машинах.