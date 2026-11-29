В Сальском районе в отношении 34-летнего неоднократно судимого мужчины начато следствие из-за демонстрации татуировок с символикой запрещённой экстремистской организации. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, житель посёлка Гигант публично показывал эти изображения в период с сентября 2025 года по июль 2026-го.

Отмечается, что это не первое подобное нарушение с его стороны. Ещё в октябре 2025 года суд привлекал его к административной ответственности, назначив штраф по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за аналогичный проступок.

Несмотря на наказание, мужчина продолжил появляться на людях с экстремистскими тату, в связи с чем сотрудники полиции приняли решение передать собранные материалы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.