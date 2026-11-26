В Ростовской области, по данным на конец ноября, активно распространяются шесть вирусов, не относящихся к гриппу. Свежие цифры еженедельного мониторинга обнародовал региональный Роспотребнадзор.

Речь идёт об аденовирусе, парагриппе, риновирусе, сезонном коронавирусе, бокавирусе и РС-вирусе. Некоторые из этих возбудителей способны вызывать тяжёлые осложнения — в первую очередь у малышей, пенсионеров и тех, кто страдает хроническими болезнями.

Медики призывают население к вакцинации для защиты от вирусов. К 20 ноября 2026 года прививку от гриппа сделали 32,1% жителей Дона. При этом ни у одного из вакцинированных не зафиксировали нежелательных реакций или осложнений после укола.