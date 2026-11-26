Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от игры команды после матча с «Локомотивом». Специалист отметил, что футболисты стали увереннее держать мяч, а также указал на положительные моменты, доставшиеся в наследство от предыдущего наставника.

«Считаю, что мы стали мяч больше контролировать. И то, что осталось от Альбы, это неплохой прессинг, и надо отдать ему должное — команда хорошо готова физически. В этом плане не пришлось много работать над этим. Мы можем играть хорошо: я имею в виду, создавать больше моментов, забивать в позиционных атаках, — это получается», — отметил Кириченко.

На данный момент «Ростов» провёл 15 матчей в Альфа-Банк РПЛ, набрал 22 очка и расположился на шестой строчке турнирной таблицы. В Фонбет Кубке России команда за шесть игр заработала 15 баллов и заняла первое место в своей группе.