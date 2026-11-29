Сегодня, 29 ноября, Ростов-на-Дону отмечает 85 годовщину первого освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Глава города Александр Скрябин обратился к ростовчанам и напомнил о подвиге предков. Их память хранят дома, памятники и улицы города, названные в честь героев первой обороны и освобождения донской столицы.



Одна из улиц носит имя Татьяны Малюгиной. До войны она преподавала в Ростовском институте сельскохозяйственного машиностроения. 28 ноября 1941 года она встретила командиром санитарного взвода полка народного ополчения. Перевязывая раненого бойца, она сама получила несколько ранений, и скончалась, не дожив совсем немного до первого освобождения Ростова.

Её имя навсегда стало частью города — как и имена героев улиц Малиновского, Варфоломеева, Скачкова, Оганова и Текучёва, среди которых были как известные, так и безымянные участники первой обороны и освобождения донской столицы, впервые нанёсшие серьёзное поражение войскам Рейха.



«Ростов помнит! Ростов благодарен!» — говорится в обращении главы к жителям города.