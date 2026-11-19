На Дону ужесточили контроль за вырубкой лесов перед праздниками. Об этом сообщает на сайте правительства.



В преддверии новогодних торжеств в лесах региона ввели усиленный режим патрулирования. Зеленые территории теперь регулярно проверяют лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Главная цель рейдов — защита молодых насаждений от незаконных вырубок и браконьеров.



Лесные массивы играют критически важную роль в экосистеме Дона. Они защищают почву от эрозии, выполняют водорегулирующие и водоохранные функции. При этом восстановление утраченных зеленых зон требует колоссальных усилий. Например, чтобы вырастить одну среднюю сосну, лесничим необходимо от 6 до 10 лет напряженного труда.



Нарушителям закона грозят серьезные санкции. За незаконную вырубку одного хвойного дерева предусмотрен административный штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с обязательным возмещением нанесенного ущерба. Если браконьеры используют бензопилы или транспортные средства, штраф возрастает, а технику могут конфисковать.