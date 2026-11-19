На Будённовском проспекте готовятся к высадке более 100 новых деревьев. Работы планируют завершить до конца года. Как сообщил глава Октябрьского района Бебури Месхи, на смену аварийным насаждениям придут клёны, катальпы и ели. Выбор пород обусловлен рекомендациями Ботанического сада ЮФУ.

Ранее здесь находились аварийные деревья, представлявшие опасность для пешеходов и транспорта. В основном это были ясени, поражённые ясеневой златкой. Их вырубили. Подчеркнём, что удаление было проведено на основании экспертизы дендрологов и с официального разрешения городского комитета по охране окружающей среды.

На участке проспекта по адресу Будённовский, 97 было удалено 21 аварийное дерево.

«Они были погибшими, никакой пользы не несли и в целом портили облик проспекта. Всего на Будённовском мы высадим 113 новых деревьев. Я считаю правильным то, что мы должны убирать мёртвые сухие деревья и на их месте высаживать новые зелёные саженцы, которые будут расти, приносить пользу и украшать наш район», — подчеркнул Бебури Месхи.

Как сообщил заместитель директора МКУ «Управление ЖКХ» Октябрьского района Арсен Григорян, в вегетационный период специалисты произвели обследование 21 одной липы, которые росли на этом участке ранее. Все деревья были признаны аварийными.

«Все деревья были сухостойными, гнилыми, с признаками поражения грибами. То есть никакой своей биологической функции они уже не выполняли и представляли угрозу для жителей. Их уже пора было удалять и заменять на нормальные деревья. На этом участке будет высажено 21 дерево. Все деревья высаживаются в соответствии с ГОСТом, по размеру они составят 3,5-4 метра в высоту», — прокомментировал Арсен Григорян.

Он добавил, что до 1 декабря работы на обозначенном отрезке должны быть завершены. Рабочие высадят вместо засохших лип остролистные клёны.

В Октябрьском районе Ростова, по словам Бебури Месхи, решается задача комплексного озеленения.

«Мы уже высадили на территории нашего района 348 молодых деревьев и планируем высадить ещё 362 новых дерева», — добавил глава района.

Молодые деревья вместо спиленных аварийных а Октябрьском районе в этот посадочный сезон уже появились в скверах Строителей, Оганова, на улицах Тимошенко, 56-й Армии, Измайловском бульваре. Озеленение также пройдёт на Ворошиловском проспекте, на уицах Ларина, Дачной и сквере Чуковского.